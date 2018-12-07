Меркель официально ушла с поста главы ХДС спустя 18 лет (фото, видео)

Во время двухдневного съезда делегаты ХДС изберут нового главу партии.

В Гамбурге во время съезда партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) федеральный канцлер страны Ангела Меркель сложила с себя полномочия главы политической силы, которую возглавляла в течение 18 лет.

Во время двухдневного съезда делегаты ХДС изберут нового главу партии, который вероятнее всего также будет кандидатом на пост федерального канцлера Германии во время выборов в 2021 году, пишет Reuters.

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Меркель выступила на партийном съезде с прощальной речью перед тем, как партия изберет ее преемника. Она выразила признательность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

"Это было для меня огромным удовольствием и честью, - сказала Меркель. - Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику".

Она также подчеркнула, что ХДС должна смотреть не назад, а вперед. С новыми людьми, но с прежними ценностями.

"В такие времена, как сейчас, мы будем защищать наши либеральные взгляды и наш жизненный уклад, как в своей стране, так и за рубежом", - резюмировала Меркель.

После речи она едва сдерживала слезы, а делегаты съезда десять минут стоя аплодировали Меркель.

В голосовании за нового лидера ХДС примут участие 1001 делегат. Во время партийного съезда также переизберут президиум и правление партии.

По данным СМИ, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии.

Главный претендент на пост главы ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, протеже Меркель. Считается, что она будет продолжать политику Меркель. Другой кандидат - Фридрих Мерц, являющийся противником канцлера Германии. Он считает, что крупнейшая в Европе экономика должна делать больше для Европейского союза.

Третий претендент - министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Нового главу партии ХДС изберут сегодня.

Напомним, перед этим Меркель в последний раз в качестве лидера партии ХДС присутствовала на заседании правящей коалици Германии- фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС/ХСС) 28 ноября. Тогда коалиция приняла документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы.

29 октября стало известно о том, что Ангела Меркель уйдет с поста главы Христианско-демократического союза. Затем Меркель заявила о том, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера.

В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.