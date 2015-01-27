В ЕС не говорят, какие именно санкции могут ввести против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель высокого представителя ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич. (Как известно, в четверг, 29 января, в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое созвано из-за резкого обострения ситуации на востоке Украины).

Косьянчич отметила, что необходимо подождать решения министров. "Министры иностранных дел дадут оценку ситуации и определят реакцию", - сказала она.

Представитель сообщила, что уже подготовлен "значительный пакет мер, но подготовка заседания министров иностранных дел продолжается".

Читайте такжеДепутаты ЕП призывают Евросоюз ужесточить санкции против РФ, а Украине поставлять вооружениеПри этом она подчеркнула, что лидеры стран ЕС в своем заявлении, которое было распространено сегодня в преддверии заседания, "были очень четкими". "Они хотят, чтобы министры подумали о любых соответствующих действиях, включая те, которые касаются дальнейших ограничительных мер", - сказала Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, главы государств и правительств стран Евросоюза выступили с заявлением по поводу событий в Украине, в котором просят Совет ЕС рассмотреть дальнейшие ограничительные меры против России в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

"В связи с ухудшением ситуации мы просим Совет министров иностранных дел оценить ситуацию и рассмотреть любые соответствующие меры, в частности, о дальнейших ограничительных мерах, направленных на быстрое и всестороннее выполнение Минских договоренностей", - заявили лидеры ЕС.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

23 января в ЕС заявили, что санкции против России могут быть усилены или смягчены в зависимости от развития событий в Украине.

Утром 24 января в результате обстрела пророссийскими боевиками жилых кварталов Мариуполя погибло 30 человек, более 100 были ранены.