Обама предлагает расширить заказник на Аляске - BBC

Это не позволит проводить разведки ископаемого топлива на потенциально богатой нефтью прибрежной равнине заказника, передает BBC.

Выборное руководство штата Аляска раскритиковало такое предложение.

Сейчас районом дикой природы официально считают около 2,8 млн гектаров заказника.

Согласно новому плану, к ним причислят еще 4,8 млн гектаров.

Прибрежная равнина Арктического национального заповедника дикой природы остается в центре борьбы защитников дикой природы и сторонников новых энергетических исследований.

В видео, распространенном Белым домом, Барак Обама заявил, что такое решение поможет "невероятному чуду сохраниться для следующих поколений".

Видео The White House

Если Конгресс согласится на инициативу президента, это будет самая большая территория, выделенная под дикую природу после принятия Закона о дикой природе в 1960-х годах.

Ожидается, однако, что республиканцы, контролирующие Конгресс, критически встретят предложение Обамы.