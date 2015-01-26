В жилом доме в центре Варшавы произошел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня днем в центре польской столицы произошел взрыв в здании. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на местный телеканал TVN24.

Взрыв произошел на первом этаже здания около 13:00. Полиция сообщила о четверых пострадавших - трое находились в здании, еще один раненый находился в автобусе, проезжавшем мимо дома в момент взрыва.

Спасательные службы продолжают поиск людей под завалами - в двух комнатах рухнули перекрытия, под обломками может находиться еще минимум один человек.

Здание и окрестности на данный момент эвакуированы. Местные жители сообщили, что взрыв был слышен на расстоянии по меньшей мере 200 метров, а на лестничной площадке внутри здания стояли баллоны с газом.

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Спасательные службы еще не обнаружили причину взрыва, на месте работают взрывотехники.

На месте взрыва побывали руководители Варшавы, они оценили масштабы повреждений и ознакомились с работой спасателей. В мэрии уточнили, что дом находится в собственности жильцов.