New York Times: Россия совершает новые преступления из-за непризнания старых

Москва то и делает, что постоянно переписывает российскую историю, выбрасывая из нее самые страшные и болезненные страницы.

В России существует тезис о том, что она стала страной с неопределенным прошлым. И это правда. Российскую историю часто переписывают из-за внезапных капризов тех, кто при власти, а также чтобы подстроить ее под политическую повестку дня.

Этот менталитет особенно ярко проявляется во время ежегодного празднования победы СССР над нацистским Третьим рейхом в 1945 году, когда похожая на карнавал истерия охватывает страну. На улицах городов проходят военные парады, церемонии и концерты. В детских садах детей одевают в военную форму. Чиновники цепляют на жакет черно-оранжевую ленту. Россияне называют это «победобесием». Советские достижения в центре и на переднем плане. А неудобные части истории войны, такие как сговор Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером в начале войны или победа США над Японской империей, замалчиваются, - пишет на страницах New York Times российская писательница Алиса Ганиева.

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Даже хронология Второй мировой войны стала субъектом для просмотра. Если для всего мира Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, то для России она разгорелась в момент нападения войск Гитлера на Советский Союз. И длилась она до 9 мая 1945-го, когда нацистский режим капитулировал. О формальном признании поражения Японией, которое произошло позже, в РФ вспоминать не принято.

Сосредоточение на советских достижениях во времена войны стало способом для российского правительства дать россиянам то, чего они больше всего жаждут после унизительного поражения в Холодной войне – национальную гордость. Опросы постоянно показывают, что история остается главным источником гордости для многих россиян.

Советская победа во Второй мировой войне стала также оправданием для российского военного вторжения в Украину в 2014 году. Даже несмотря на то, что после протестов на Евромайдане в 2013-м страна политически стала ближе к Евросоюзу, российская пропагандистская машина изо всех сил работает над тем, чтобы выставить украинские политические изменения как «неонацистский переворот, организованный Западом». Россияне смотрят новости на государственных телеканалах, в которых им рассказывают истории о фашистских врагах в соседней стране. А Москва же якобы «должна спасти» этнических русских, живущих в Украине.

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Тем временем, гордость за победу предков во Второй мировой войне частично реабилитировала старый советский режим. Портреты усатого Сталина вновь появляются на военных парадах, а улицы называют в честь кровавого диктатора. И ревизионизм – не только социальный тренд. Это закон. Сравнивать преступления нацистской Германии с теми, которые совершил СССР, запрещено в России. Закон против реабилитации нацизма, подписанный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, определяет наказание для людей за «умышленное распространение ложной информации о действиях СССР во времена Второй мировой войны», а также за «осквернение символов российской воинской славы». Даже вспоминать о том, что нацисты и Кремль сотрудничали в начале войны, запрещено под страхом штрафа.

Автор напоминает, как в Польше изменения в закон об институте национальной памяти вызвали международное и общественное негодование. Документ Варшавы тоже запрещал говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха на польской территории. Критики указали на то, что президент Анджей Дуда и его правительство могут использовать этот закон для преследования своих политических оппонентов. Поэтому вскоре Варшава «сдала назад» и пересмотрела введенные изменения. Тем временем в России Путин активно использует свой «антинацистский» закон против критиков и активистов.

Наибольшая же угроза от российских экспериментов с ревизионизмом в том, что они толкают наиболее болезненные страницы российской истории глубоко в тень. Сандармох – мрачное место в лесу на севере России – может послужить точной иллюстрацией проблемы. В 1937 году здесь расстреляли сотни невинных людей из-за сталинских чисток. После обнаружения массового захоронения в 1990-х годах люди ежегодно собираются здесь, чтобы почтить память жертв. 2018-й не стал исключением. Для церемонии не было установлено никакой сцены. Лишь небольшая платформа и усилитель звука. Ни один местный чиновник не пришел на мероприятие.

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Историк Юрий Дмитриев, который открыл место трагедии, сидит в тюрьме из-за обвинения в растлении приемной дочери. Сторонники историка говорят, что дело против него было сфабриковано. Правительство пытается наказать его за разоблачение преступлений СССР. В этом году на церемонию чествования памяти сталинских жертв в Сандармохе пришли отряды так называемых «казаков» в военной форме. Они кричали на людей: «О чем вы говорите? Прекратите этот фашизм!».

Через несколько недель после церемонии Российское военно-историческое общество начало раскопки на месте сталинских расстрелов. Организация, которую правительство России создало в 2012 году, теперь пытается доказать, что похороненные в Сандармохе люди – это солдаты Красной армии, которые погибли во время советско-финской войны.

Похоже, что Россия не готова признать самые страшные страницы своей истории. Вместо того, чтобы взять ответственность за свое прошлое, она просто продолжает жить ним. Но бежать от будущего становится все труднее.