The Guardian: Самая большая угроза для Европы - это война в Украине, а не Brexit

Восточная Европа кишит популистами, которые соревнуются между собой, и ей не хватает лидеров.

Пока парламент балуется, Европа горит или по крайней мере разгорается. История вряд ли может быть более четкой.

Расширение российско-украинского конфликта на Азовское море - это именно тот вид эскалации, который предшествовал всем катаклизмам в Европе в прошлом.

Об этом пишет Саймон Дженкинс на страницах The Guardian. Большие государства презрительно угрожают меньшим. Меньшие отбиваются и ждут, что друзья придут на помощь в дипломатической, экономической и военной сфере.

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На протяжении четырех лет Украина, по мнению автора, пренебрегала старым прагматизмом о том, что, имея общую границу с могущественным диктатором, лучше вести себя чрезвычайно осторожно. Антикоммунисты в Киеве флиртовали с НАТО при поддержке США. Грузия в свое время тоже это делала, а страны Балтии уже присоединились к блоку. Владимир Путин повторил слова Бориса Ельцина о том, что Россия будет считать это "прямой угрозой для безопасности нашей страны". Когда Украина выбрала прозападную власть в 2014-м, Москва устроила беспорядки в ее восточных областях. Потом российские войска вторглись в украинский Крым, а теперь они сжимают украинские порты. Более 10 тысяч украинцев уже погибли в "тайной" войне. Это классическая эскалация.

Президента Украины Петра Порошенко обвиняют в том, что он хватается за власть из-за вероятного поражения на предстоящих выборах. В воскресенье он призвал "союзников Украины выступить вместе против России". Он не уточнил, к кому именно обращается и что им следует делать.

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"После аннексии Крыма западные страны обложили Москву санкциями. И, как обычно, такое оружие самоуспокоения не имело никакого эффекта, кроме контрпродуктивности", - пишет обозреватель.

Санкции, по мнению автора, лишь закрепили власть Путина и заставили его приспешников сплотиться. Россия даже под экономическим давлением устраивала проблемы соседям с помощью русского меньшинства и шла на кибератаки во время выборов на Западе.

"Тезис о том, что обнищание как-то заставит его отступить от того, что он считает восстановлением российской величия, оказался абсурдом. Диктаторы любят бедность", - говорится в статье.

Автор замечает, что Европе сегодня не хватает любого коллективного форума, на котором можно было обсудить и решить подобные эскалации. Конец Холодной войны не привел к каким-либо пересмотрам Ялтинской или Потсдамской сделок. С Россией не было заключено нового соглашения.

Восточная Европа сейчас - это пороховая бочка, наполненная популистами, которые соревнуются между собой, разговорами о Путине, который понимает только насилие, а также о не до конца выполненых обещаниях безопасности. В регионе нет лидера, наблюдателя, нет никакого гаранта мира. Там есть только "обещания анархии". А в это время парламент Великобритании обсуждает Brexit.