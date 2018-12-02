Украина ожидает изменения Польшей закона об Институте нацпамяти

"Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности. Это никому не на пользу", - написал Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ожидает окончательное одобрение в Польше изменений в закон об Институте национальной памяти страны.

Об этом он написал в Twitter. "На историю нужно смотреть честно, без политических очков. Мы к этому готовы. И сами, и с нашими польскими друзьями. Ожидаем окончательного одобрения изменений в закон "Об Институте нацпамяти". Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности. Это никому не на пользу", - написал министр.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши выступил за коррекцию скандального закона о Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.