Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по атаке на Мариуполь - СМИ

Российская делегация заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мариуполе. Об этом со ссылкой на заявление дипломата, пожелавшего остаться анонимным, передает Reuters. Эту информацию подтвердил в своем твиттере представитель Великобританиии в Совбезе Лайалл Грант, сообщает Слон.

UNSG issues strong statement on #Mariupol attack, but #Russia blocks similar statement by #UN Security Council. — Mark Lyall Grant (@LyallGrant) January 25, 2015

UK has proposed #UNSC statement condemning #Mariupol attack. Hoping for quick agreement. — Mark Lyall Grant (@LyallGrant) January 24, 2015

Согласно сообщению, текст документа не позволила принять РФ, обладающая правом вето в Совбезе ООН.

В заявлении, текст которого не позволила принять Россия, осуждались «недавние провокационные высказывания сепаратистов» в связи с обстрелом Мариуполя. Reuters уточняет, со ссылкой на копию черновика документа, что речь шла о заявлении главы боевиков "ДНР" Александра Захарченко, в котором тот объявил наступление на Мариуполь.

В то же время, пресс-служба российского представительства в ООН заявила, что заявление Совбеза согласовать не удалось, «поскольку делегация Великобритании настаивала на осуждении советом отдельных заявлений ополченцев», передает ТАСС.

Ранее наблюдатели ОБСЕ представили свой отчет по итогам исследования места обстрела жилого района в Мариуполе.

«Анализ воронок показал, что ракеты “Град” прилетели с северо-восточного направления, со стороны села Октябрь (19 километров к северо-востоку от [обстрелянной] Олимпийской улицы), а ракеты “Ураган” – с восточного направления, со стороны села Заиченко (15 километров к востоку от Олимпийской улицы). Оба населенных пункта контролируются Донецкой народной республикой», – сказано в заявлении ОБСЕ.