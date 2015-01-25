Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по атаке на Мариуполь - СМИ

08:59, 25 января 2015
Мир
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Текст документа не позволила принять РФ, имеющая право вето в Совете Безопасности ООН.

un.org

Российская делегация заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мариуполе. Об этом со ссылкой на заявление дипломата, пожелавшего остаться анонимным, передает Reuters. Эту информацию подтвердил в своем твиттере представитель Великобританиии в Совбезе Лайалл Грант, сообщает Слон.

Согласно сообщению, текст документа не позволила принять РФ, обладающая правом вето в Совбезе ООН. 

В заявлении, текст которого не позволила принять Россия, осуждались «недавние провокационные высказывания сепаратистов» в связи с обстрелом Мариуполя. Reuters уточняет, со ссылкой на копию черновика документа, что речь шла о заявлении главы боевиков "ДНР" Александра Захарченко, в котором тот объявил наступление на Мариуполь.

В то же время, пресс-служба российского представительства в ООН заявила, что заявление Совбеза согласовать не удалось, «поскольку делегация Великобритании настаивала на осуждении советом отдельных заявлений ополченцев», передает ТАСС.

Ранее наблюдатели ОБСЕ представили свой отчет по итогам исследования места обстрела жилого района в Мариуполе.

«Анализ воронок показал, что ракеты “Град” прилетели с северо-восточного направления, со стороны села Октябрь (19 километров к северо-востоку от [обстрелянной] Олимпийской улицы), а ракеты “Ураган” – с восточного направления, со стороны села Заиченко (15 километров к востоку от Олимпийской улицы). Оба населенных пункта контролируются Донецкой народной республикой», – сказано в заявлении ОБСЕ.

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