ОБСЕ подтверждает, что Мариуполь обстреляли с подконтрольной "ДНР" территории

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пришли к выводу, что обстрел Мариуполя велся с территории, подконтрольной так называемой "ДНР".

Как сообщает DW, об этом говорится в специальном отчете ОБСЕ.

На основе анализа воронки от снаряда специалисты миссии установили, что ракеты системы "Град" были выпущены с северо-восточного направления из района населенного пункта Октябрь (19 километров от улицы Олимпийская), а ракеты системы "Ураган" - с востока, из района населенного пункта Заиченко (15 километров от улицы Олимпийская).

Читайте такжеВ руководстве ОБСЕ предложили провести на Донбассе миротворческую операциюОба населенных пункта находятся под контролем так называемой "ДНР", отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 24 января, в результате обстрела Мариуполя боевиками из "Градов" погибли 29 мирных жителей, еще 93 раненых госпитализированы. Ранее сообщалось о 30 погибших.