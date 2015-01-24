ЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность и прекратить насилие на востоке Украины

Об этом говорится в заявлении по поводу последних событий на востоке Украины спикера Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

Отметив, что в четверг в Донецке были убиты как минимум восемь гражданских, спикер заявил: "Ответственные за эскалацию сейчас должны показать, что они серьезно настроены относительно их прривержености политическому решению и должны сделать все возможное, чтобы остановить спираль насилия, включая немедленный вывод тяжелого вооружения и уважая контактную линию, как это предусмотрено Минским меморандумом. Мы призываем, в частности, Россию полностью взять на себя ответственность. Публичные заявления искажают реальность на месте, разжигая ненависть и дальнейшее насилие, и не приведут к такой необходимой деэскалации".

Кроме того, пресс-секретарь Высокого представителя подчеркнул необходимость придерживаться международного гуманитарного права, включая обращение с заключенными. "Публичный парад заключенных, который прошел вчера в Донецке, безусловно нарушает такие стандарты", - подчеркивается в заявлении.

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По словам представителя ЕС полностью поддерживает усилия, направленные на политическое решение конфликта в восточной Украине, включая встречу министров иностранных дел Франции, Германии, Украины и России, которая состоялась в начале этой недели в Берлине.

"Мы ожидаем, что трехсторонняя контактная группа с участием всех подписантов Минских договоренностей соберется как можно скорее. Прекращение боевых действий должно быть первым шагом на пути к полному и быстрому выполнению Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который является основой для стабильного политического решения, которое будет уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.