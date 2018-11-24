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В Грузии аджику признали культурным наследием

15:02, 24 ноября 2018
Мир
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Аджику признали культурным наследием Грузии / фото edinstvennaya.ua

В Грузии аджику признали элементом нематериального культурного наследия. Новый статус национального блюда закрепило Грузинское агентство охраны культурного наследия.

Так, памятником нематериального наследия стала именно технология изготовления «абхазской соли и мегрельской аджики», пишет Громадське со ссылкой на Законодательный вестник Грузии.

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Аджика — острая ароматная пастообразная масса, которую готовят из перца, чеснока и пряных трав. Обычно блюдо имеет красный цвет, однако также встречается и в зеленом варианте из-за использование другого перца.

Ранее Грузинское вино попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое древнее.

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Теги: #Грузия