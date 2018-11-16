Кот спел грузинские песни и насмешил сеть (видео)

Кот издает звуки, очень похожие по мелодике на грузинские песни.

Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в соцсети видео, на которой его кот "поет".

"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", - написал Мережко в Twitter и опубликовал видео с пушистиком.

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Видео уже посмотрели более 135 тысяч пользователей сети и почти все пришли в восторг. В комментариях пишут, что, очевидно, животное исполняет застольные напевы. Но есть и недовольные: они заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.

Хозяин кота считает, что к подобному творчеству животное сподвигла его внешность, пишет Ridus. Дело в том, что черное пятно на морде кота уж очень напоминает усы, столь характерные для кавказских мужчин.

Ранее Собака случайно напела песню Бритни Спирс Toxic и стала звездой сети.