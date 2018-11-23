"Путин убирает свидетелей": генерал назвал вероятную причину смерти "главного разведчика РФ"

Путин постепенно и поэтапно убирает статусных людей, которые либо не справляются с его заданиями, либо являются невыгодными свидетелями агрессивных планов путинского режима против других стран, считает ветеран внешней разведки Василий Богдан.

Внезапная смерть начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) – генерала-полковника Игоря Коробова – могла быть расплатой главного разведчика после ряда недавних громких провалов российских спецслужб за пределами РФ.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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"За последние годы в России ушло из жизни много высокопоставленных генералов и руководителей силовых и военных ведомств. Так, например, предшественник Коробова (58-летний глава ГРУ Игорь Сергун то ли умер от инфаркта в дома отдыха ФСБ в Подмосковье, то ли погиб в Ливане . – Ред.) тоже ушел в вечность в не очень преклонном возрасте, а также после провалов РФ, в частности, в Сирии. Можно напомнить и то, что произошло с послом России в ООН Виталием Чуркиным. Поэтому есть все объективные основания говорить о том, что системность и странная поэтапность таких смертей высокопоставленных военных и руководителей разведывательных органов России дает право на существование такой конспирологической версии: все-таки путинский режим намерен или пытается избавиться от свидетелей, которые могли бы (а это, уверен, будет однозначно) свидетельствовать о преступлениях, планах, намерениях Кремля против стран-соседей РФ и государств в других точках мира. Поэтому не исключаю вероятности того, что и провалы ГРУ за последние два года в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Украине привели к устранению Коробова", – аргументировал он, не исключив при этом, что смерть главы ГРУ могла быть связана и с объективными причинами.

Так, он пояснил, что находиться в таком напряжении, когда от разведки нужно делать то, "что сделать априори невозможно или нереально, могло подорвать здоровье "главного разведчика РФ".

"Я не думаю, что этот Коробов был глуп и не понимал, что такое химическая атака-теракт в Солсбери. Понятное дело, химоружие могло отражаться и на состоянии его здоровья, и на психологическом состоянии, и тому подобное. Вероятное отравление могло тоже повлиять на его здоровье и летальный исход. Но все же я склонен к тому, что Путин постепенно и поэтапно убирает таких статусных людей, которые либо не справляются с его заданиями, либо являются невыгодными свидетелями планов и совершенных агрессивных актов путинского режима против других стран, людей. Россия стала на "тропу войны" и пытается восстановить свое имперское величие династии Романовых. Об этом, кстати, открыто и неоднократно говорил сам Путин. Понятно, что РФ будет так действовать до тех пор, пока международное сообщество и Запад не введут действенные, решительные и чувствительные меры и в части санкционным аспектов, и в части ограничения военных возможностей России", – сказал Богдан.

По официальным заявлениям Минобороны РФ, Коробов умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни.