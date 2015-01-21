Совет Безопасности ООН начал рассмотрение ситуации в Украине (прямая трансляция)

В Совете Безопасности ООН начались слушания относительно ситуации в Украине.

Представитель Украины при ООН Юрий Сергеев ранее заявлял, что готовит полную объективную картину по Украине для мира.

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Как сообщал УНИАН, 20 января постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на экстренном заседании в Вене принял декларацию, в которой призвал все стороны боевых действий на востоке Украины немедленно прекратить огонь и провести встречу для достижения практического прогресса в выполнении минских соглашений.