Китай назвал гендерный дисбаланс в стране "наиболее серьезным" в мире

Китайские органы здравоохранения в среду, 21 января, назвали гендерный дисбаланс среди новорожденных "наиболее серьезным и продолжительным" в мире. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Гендерный дисбаланс в КНР является прямым последствием политики "одна семья - один ребенок", отмечает агентство. Многие ученые говорят, что из-за такой политики страна переживает демографический кризис, и подчеркивают необходимость отказаться от всех ограничений в области планирования семьи.

В последние годы из-за проведения политики ограничения рождаемости в Китае возник дефицит новорожденных девочек. Семьи, которым разрешается рождение только одного ребенка, делают свой выбор в пользу мальчиков. От девочек стали избавляться с помощью абортов, а в случае их рождения родители сдают дочерей в приют или бросают на улице. Число таких случаев в Китае растет, и в результате каждый год из-за абортов около миллиона девочек не рождаются, а десятки тысяч оказываются брошенными.

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Согласно статистике, в настоящее время на 118 новорожденных мальчиков приходится около 100 девочек, в то время как средний мировой показатель составляет 103 к 107.

"В нашей стране наиболее серьезный гендерный дисбаланс, который является наиболее продолжительным и влияет на наибольшее количество людей", - говорится в заявлении Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи.

В связи с этим комиссия намерена активизировать надзор за определением пола плода, что запрещено в Китае. Кроме того, в ведомстве признали, что женщины передавали образцы крови за границу, чтобы определить пол своих будущих детей для "получения прибыли" в будущем.

"Это еще более усугубляет гендерный дисбаланс в структуре рождаемости в нашей стране", - говорится в сообщении Национальной комиссии.

Исследователи предупреждают, что усиление гендерного дисбаланса может привести к нестабильности, поскольку все больше мужчин не женятся, что повышает риск антисоциального и агрессивного поведения.

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Напомним, политика одного ребенка на одну семью была введена в Китае в 1970-х годах. Политика ограничения рождаемости (или планирования семьи, как ее называют в Китае в последние годы) привела, по оценкам экспертов, к более сбалансированному развитию в самой многонаселенной стране мира, ослабила проблему дефицита ресурсов, однако привела к старению населения.

В конце 2013 года Китай ослабил ограничения в области планирования семьи, позволив семьям иметь двух детей при условии, что один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. Критики, однако, утверждают, что этого недостаточно, чтобы исправить существенные негативные последствия для экономики и общества.

Ранее в этом месяце государственные СМИ сообщали, что, спустя год после ослабления ограничений, гораздо меньше людей, чем ожидалось, обратились за разрешением на рождение второго ребенка.