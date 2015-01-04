В Китае построили огромный ледяной город с разноцветными замками (фото)

15:44, 04 января 2015
Мир
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В понедельник, 5 января, начнется 31-й Харбинский международный фестиваль снега и льда.

REUTERS

Посетители уже могут прийти и посмотреть на работы мастеров со всего мира. Скульпторы создали из льда целые замки и фантастические города.

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Ледяные скульптуры ночью освещены разноцветными огнями.

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