В Китае построили огромный ледяной город с разноцветными замками (фото)

Посетители уже могут прийти и посмотреть на работы мастеров со всего мира. Скульпторы создали из льда целые замки и фантастические города.

Читайте такжеВласти столицы запланировали грандиозную реконструкцию Мариинского парка

Ледяные скульптуры ночью освещены разноцветными огнями.