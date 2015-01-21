Der Spiegel: Один в Америке

Себастьян Фишер в своей статье «Один в Америке», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, анализирует речь Обамы перед Конгрессом.

Президент периодически дает Конгрессу информацию о положении страны и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он сочтёт необходимыми и целесообразными (Конституция США, статья ІІ).

Столько республиканцев Барак Обама еще не видел. Да что там, столько республиканцев вся Америка не видела в течение многих десятилетий, с начала тридцатых годов. В то время у консерваторов было подавляющее большинство в Конгрессе, в Палате представителей и Сенате.

И снова такая ситуация, когда президент США в этот вторник выступал со своим ежегодным обращением к американскому парламенту, «О положении страны». На выборах в ноябре демократы Обамы были наказаны, они утратили большинство в Сенате. Еще в 2010 году «Чайная партия» исчезла вместе с Палатой представителей. Обама произносит уже шестую речь о положении страны, но при этом впервые перед настроенным против него, президента, парламентом. Это ощущается в его словах.

Его речь – не обращение к Конгрессу, не изложение «мер для согласования», как это написано в Конституции. Нет, Обама стремился к сольному шоу, которое сейчас ищет свою аудиторию именно вне парламента. Президент обратился непосредственно к народу - в конце концов, около 30 миллионов американцев находились перед телевизорами. Его цель: возвращение в последнем квартале срока его полномочий.

Это продолжение той тактики, которой Обама следует с момента его поражения на выборах: управлять без большинства, протащить свою программу, несмотря на все трудности. Тогда что же еще терять этому человеку? Указание о квази-иммиграционной реформе Обама дал с помощью административного распоряжения, с Китаем он договорился о предварительных целях в области охраны климата, в отношении старого врага Кубы он делает ставку на ослабление напряжения. А в последние две недели он ездил по стране в рамках предвыборной кампании, призывал к большей социальной справедливости и заранее рассказал о тех требованиях, которые должны были бы быть предназначены для его речи «О положении страны» - в нормальные времена. Но времена сейчас не такие.

Обама знает, что он фактически не способен осуществить ни один из своих планов. Поэтому, он использует свои идеи, чтобы отгородиться от республиканцев. Внутриполитические требования в деталях:

· Продолжение выплат заработной платы в случае болезни;

· Более высокие налоговые льготы для семей;

· Равная оплата труда мужчин и женщин;

· Бесплатное обучение в колледжах;

· Увеличение налогообложения доходов от капитала;

· Устранение налоговых лазеек.

Внешняя политика в этом обращении не на первом месте, Обама смешивает классику и новые разработки:

· Террор: «Мы будем и дальше привлекать к ответственности террористов и уничтожать их сети. Мы оставляем за собой право действовать в одностороннем порядке».

· Сирия и Ирак: Никакого вмешательства в новую войну, Конгресс должен принять резолюцию и разрешить военную операцию против «Исламского государства» (IS).

· Россия и Украина: «Большие государства не должны запугивать меньшие».

· Иран: «У нас есть возможность заключить соглашение, которое будет препятствовать ядерному вооружению Ирана». Если Конгресс в ходе переговоров примет новые санкции, он наложит вето на это решение.

· Гуантанамо: лагерь должен быть закрыт, он не отступит в этом вопросе.

Содержательная речь Обамы обозначила начало его последних двух лет пребывания в должности, она, очевидно, задумана как отправная точка для финишного рывка. Он отметил снижение государственного долга, реформу здравоохранения, вывод боевых частей из Афганистана, он сообщил о запланированном соглашении о свободной торговле с Европой и Азией. «Ребята, это хорошие новости!» После шести лет, это сообщение, что Америка вернулась в нужное русло. А также и Обама.

Это не совсем так, конечно, но 44-й президент борется за свое наследие. Он проводит кампанию, хотя на самом деле ему уже не выиграть никаких выборов. Агрессивный соло-курс последних недель уже принес свои плоды: рейтинг поддержки Обамы поднялся с самой нижней точки и теперь вернулся примерно к 50 процентам.

Речь перед Конгрессом ясно дает понять, что он намерен придерживаться этого курса.

Так что не случайно, что версия речи Обамы 2015 года цитирует его версию 2008 года, успешного участника предвыборной кампании: не существует ни республиканской, ни демократической, ни черной, ни белой, есть только одна Америка. Снова и снова Обама призывал к беспартийности: «Представьте», восклицает он, «если мы нарушим старые модели, если мы сделаем это по-другому».

Читайте такжеDer Spiegel: Обама забывает мирНо - это диалектика данного послания Конгрессу - Обама в 2015 году больше не планирует сближения с республиканцами. Теперь речь идет о разграничении . Об этом свидетельствует множество угроз вето, которые высказывает президент в отношении планов республиканцев по принятию новых законов. Он дистанцируется, описывая, как хорошо все могло бы быть. Было бы, если бы, когда. С одной стороны, Обама, народный президент; с другой, расколотый заблокированный Вашингтон: Он хочет, чтобы это понимали.

Шесть лет назад он хотел устранить поляризацию страны; теперь он просто хочет разъяснить, что виновники поляризации – республиканцы.