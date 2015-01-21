Новый хит российского ТВ: на Донбассе из пенсионеров-"ДНРовцев" выбивают "дурь" в психбольницах

На российском телевидении появилась очередная "жуткая" байка о "бесчинствах киевской хунты" на Донбассе в отношении мирного населения.

На этот раз в эфире программы эмоциональный человек рассказал историю, как в Краматорске украинская армия отлавливает пенсионеров, которые высказываются за "ДНР", и отправляют их в психиатрическую больницу, сообщает ТСН.ua.

"Ее в магазине, за то, что она высказывала положительные отзывы в адрес "ДНР", забрали и привезли в краматорскую психушку, приковали к кровати и четыре дня каждый час приходили и выбивали дурь", - рассказывает "знакомый" задержанной пенсионерки.

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"А рядом в палате были связаны люди из Амвросиевки, которые поехали за пенсией, а их в армию там начинают призывать, - продолжает он, - а они не хотят. Их приковывают к кровати и начинают воспитывать", - в отчаянии резюмировал гость программы.

Напомним, что ранее путинское ТВ выдало очередную ложь о "хунте", которая на Донбассе "насилует пенсионеров-эпилептиков"