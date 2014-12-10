Российские пропагандисты дожились до версии, что Украина и Грузия напали на Россию

«9-й канал» израильского телевидения пообщался с ведущим программы «Однако» на российском «Первом» телеканале Михаилом Леонтьевым, сообщает Радио Свобода.

Вступлением к такому интервью была информация о том, что в последнее время все больше разговоров, в том числе и на российском телевидении, о военном сценарии. Недавно, например, руководитель «ВТБ-банка» Андрей Костин заявил немецкому изданию, что отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT будет означать войну.

«Вы же израильский журналист? Вы действительно можете при здравом уме и в доброй памяти говорить о том, что Россия аннексировала Крым и в Украине действуют какие-то сепаратисты? Не существует русских сепаратистов... На нас практически напали». По его словам, эта операция была спланирована США, поскольку «они хотят начать новую Холодную войну с Россией и ищут для этого «новых противников», - заявил Леонтьев.

Читайте такжеРоссийские СМИ превзошли "распятого мальчика": бойцам Нацгвардии обещают "по два раба"Когда журналист упомянул о том, что на недавних выборах в парламент Украины не прошли националисты, Леонтьев рассказал, что в Украине сейчас царит так называемая «бандеровская власть». Также он рассказал о "естественности" использование жилых зданий в качестве объекта войны.

"Какие могут быть жители в районе боевых действий?", - сказал Леонтьев в ответ на вопрос израильского журналиста, что боевики ведут огонь, прячась за жилыми многоэтажками, провоцируя ответный огонь, от которого могут пострадать жители этих домов.

Кроме того, Леонтьев вспомнил о катастрофе «Боинга» над Донбассом и сказал, что версия о сбитии самолета сепаратистами является пропагандой.

На это журналист израильского телеканала отметил, что пропаганда - это истории российского «Первого канала» о распятого мальчика.

Ранее в программе Леонтьева демонстрировали фейковый снимок, якобы сделанный со спутника, который, по словам ведущего, должен был стать доказательством в деле со сбитым «Боингом».