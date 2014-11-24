Новый хит российских пропагандистов: на украинском блокпосту женщину насиловали во время приступа эпилепсии (видео)

По его словам, в Славянске и Краматорске, которые после длительной оккупации боевиками вернулись под контроль Украины и мирной жизни, происходят "жуткие вещи".

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"Мы получаем в рамках проекта "Белая книга"... Мы собираем данные о преступлениях "хунты". В Краматорске есть блокпост, который невозможно проехать даже гражданскому населению. У стариков отбирают десяток яиц. У женщины 47 лет эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли... автобус наблюдал за этим! Вы только вдумайтесь! Это что, не фашисты?", - нервно кричит спикер.

"Конечно фашисты", - ответил кто-то из собеседников.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля МИД России представил президенту РФ Владимиру Путину «монументальный» труд о нарушении прав человека в Украине - так называемую Белую книгу.