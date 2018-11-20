В Чикаго ревнивец расстрелял свою бывшую просто в больнице и устроил перестрелку с полицией

Кроме своей бывшей партнерши стрелок убил еще нескольких людей и в конце концов погиб сам.

В США офицер полиции и еще двое людей погибли во время стрельбы в госпитале в южной части города Чикаго. Полицейские и медицинский персонал прочесывали палаты и залы здания, ища жертв и самого стрелка, пока не нашли нападавшего мертвым.

Об этом сообщает Chicago Tribune, добавляя, что погибшему офицеру полиции Сэмюэлу Хименесу было 28 лет. Он прослужил в правоохранительной системе США менее двух лет. Полицейский погиб, когда приехал на подмогу коллегам в Mercy Hospital & Medical Center, где мужчина открыл огонь по медперсоналу.

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Полицию вызвали в больницу, когда 32-летний Хуан Лопес напал на врача скорой помощи Тамару О'Нил из-за «разрыва отношений». В момент, когда полиция прибыла на место преступления, убийца несколько раз выстрелил в свою бывшую любовницу. Увидев полицейских, Лопес открыл огонь в их направлении. Началась перестрелка, во время которой убийца смог перебежать в здание больницы. Хименес, который бросился ему вдогонку, был застрелен в фойе. Еще один полицейский был ранен.

Стрелок также застрелил 25-летнего аптекаря Дейну Лесс. Девушка просто вышла из лифта, когда убийца проходил мимо.

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В конце концов, прочесывая здание, полицейские нашли стрелка мертвым из-за ранения в голову. Точные обстоятельства его смерти пока не известны. Очевидцы рассказали, что убийца стрелял во всех, кто попадался ему на глаза. Поэтому окончательное число жертв еще может возрасти.