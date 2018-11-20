Белый дом ввел более жесткие правила для журналистов после конфликта Трампа с репортером CNN

Теперь каждому журналисту будет разрешено задать президенту США только один вопрос, дополнительные же можно будет задать только после одобрения их Дональдом Трампом.

Белый дом ввел новые правила для работы журналистов после конфликта президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с репортером CNN Джимом Акостой.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По ее словам, теперь каждый журналист сможет задать Трампу только один вопрос, дополнительные вопросы можно будет задать только после одобрения президентом.

"Несоблюдение новых правил грозит лишением аккредитации", - подчеркнула Сандерс.

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Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в Белом доме 7 ноября репортер CNN Акоста сначала спросил Трампа, почему тот называл несколько тысяч мигрантов, которые идут к южной границе США, вторжением, но президент лишь посоветовал журналисту "лучше управлять CNN", чтобы телеканал имел более высокие рейтинги.

После этого Акоста попытался поставить второй вопрос - о расследовании возможного вмешательства России в выборы в США 2016 года, на что Трамп сказал: "Хватит!", и сотрудница пресс-службы Белого дома безуспешно попыталась забрать у Акосты микрофон.

После инцидента пресс-секретарь Белого дома Сандерс в Twitter заявила, что Акоста "распускал руки к молодой женщине, которая просто выполняла свою работу".

8 ноября Белый дом отменил аккредитацию Акосты и обвинил его в неподобающем поведении во время пресс-конференции с участием Трампа.

16 ноября суд обязал Белый дом вернуть Акосте аккредитацию.