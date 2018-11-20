Путин угрожает США "ответом" в случае их выхода из договора о ликвидации ракет

О намерении США выйти из Договора о РСМД ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны РФ, чтобы обсудить возможный ответ Москвы на угрозы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как передает «Радио Свобода», Путин 19 ноября заявил, что возможный выход США из договора «не может остаться и не останется без ответа».

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Он также заявил, что когда США вышли из другого важного соглашения по контролю вооружений в 2002 году – договора о противоракетной обороне, Россия приняла меры в ответ.

«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны», – цитирует Путина российское государственное агентство новостей ТАСС.

О намерении США выйти из Договора о РСМД ранее заявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон утверждает, что Москва в нарушение договоренности создала ракету средней дальности «Новатор 9М729», способную нанести удар по странам НАТО.

Кремль заявил, что отказываться от старого соглашения без начала переговоров о новом очень опасно.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5,5 тысяч километров.