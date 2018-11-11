Трамп готов обсуждать выход из ракетного договора с Россией

США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора.

Администрация президента США Дональда Трампа готова обсуждать с партнерами по НАТО вероятность своего выхода из совместного с Россией договора о контроле над вооружениями. Речь идет, в частности, о договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ознаменовавшийся в 1987 году завершением "холодной войны" между СССР и США.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление французских чиновников после завершения переговоров президентов США и Франции.

Также советник по вопросам национальной безопасности Трампа Джон Болтон сказал журналистам в Париже, что США "очень тесно обсуждают" с союзниками проблему договора и "очень оптимистичны относительно общей позиции".

Ранее сообщалось, что опасения Пентагона вызывает тот факт, что Россия нарушает Договоро ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

5 января британское издание The Gardian написало о начале нового противостояния между Россией и США. По мнению экспертов, Россия начала наращивать свой ядерный потенциал, выпустив в нарушение договоренностей новые крылатые ракеты.