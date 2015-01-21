Индонезия отказалась обнародовать подробности причин крушения самолета AirAsia

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

О решении сообщила глава Национального комитета по безопасности на транспорте страны Татанга Курниади. Что послужило поводом для такого решения, не сообщается.

Как ожидается, следователи в начале следующей недели представят документ Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Согласно правилам, предварительные результаты расследования должны быть переданы в ведомство в течение 30 дней с момента катастрофы.

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