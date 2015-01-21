Индонезия отказалась обнародовать подробности причин крушения самолета AirAsia
Власти Индонезии решили не делать достоянием общественности предварительный доклад о причинах крушения самолета AirAsia.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
О решении сообщила глава Национального комитета по безопасности на транспорте страны Татанга Курниади. Что послужило поводом для такого решения, не сообщается.
Как ожидается, следователи в начале следующей недели представят документ Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Согласно правилам, предварительные результаты расследования должны быть переданы в ведомство в течение 30 дней с момента катастрофы.
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Авиалайнер компании AirAsia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря. Самолет попал в зону плохой погоды, экипаж просил у диспетчеров разрешения изменить курс незадолго до того, как связь с ним была потеряна. На борту находились 162 человека, обнаружить кого-либо живым не удалось.