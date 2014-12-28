Глава малайзийской AirAsia об исчезновении самолета: "это - мой худший кошмар"

Глава малайзийской авиакомпании AirAsia Тони Фернандес назвал исчезновение самолета Airbus A320 в небе над Индонезией своим худшим кошмаром, передает Lenta.ru.

«Я очень тронут поддержкой, особенно со стороны коллег из других авиакомпаний. Это — мой худший кошмар, который не прекращается», — написал Фернандес в своем микроблоге в Twitter.

I am touched by the massive show of support especially from my fellow airlines. This is my worse nightmare. But there is no stopping. — Tony Fernandes (@tonyfernandes) December 28, 2014

Он также призвал сотрудников компании оставаться сильными и молиться за пассажиров и экипаж пропавшего лайнера.

Тем временем министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в ходе поисковой операции были найдены обломки самолета, сообщает New Straits Times. В поисках малайзийского лайнера участвуют Малайзия, Индонезия, Австралия и Сингапур.

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Связь с самолетом Airbus A320, летевшим из индонезийского города Сурабая в Сингапур, пропала в ночь на 28 декабря. На его борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. Среди пассажиров — 149 индонезийцев, трое граждан Южной Кореи, по одному гражданину Сингапура, Малайзии и Великобритании. Экипаж лайнера состоит из шести граждан Индонезии и одного француза.

По одной из версий, самолет мог упасть в море в районе острова Белитунг. По другой — лайнер совершил вынужденную посадку в восточной части индонезийского острова Белитунг в Яванском море. Отмечается, что до того, как связь с самолетом была потеряна, его экипаж с целью избежать плотного облачного слоя намеревался поднять воздушное судно выше — с 9,75 километра до 11,5 километра.