В Казахстане неожиданно началась проверка боеготовности сил ПВО

Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Казахстана.

По данным пресс-службы, командующий войсками противовоздушной обороны СВО ВС РК Нуржан Муканов совершил рабочую проверку воинской части, которая расположена в Аягозском гарнизоне.

"Главной целью плановой проверки является готовность подразделений выполнять боевые задачи в любое время суток, а также оценка уровня подготовленности личного состава и их укомплектованность", – заявил Муканов.

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В ходе работы в воинской части была проведена проверка готовности личного состава к новому учебному году, а также боевой готовности, вооружения и военной техники.