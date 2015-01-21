В Казахстане неожиданно началась проверка боеготовности сил ПВО
09:06, 21 января 2015Мир
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В Казахстане проводится проверка боевой готовности сил противовоздушной обороны.
Была проведена проверка боевой готовности / ТСН
Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Казахстана.
По данным пресс-службы, командующий войсками противовоздушной обороны СВО ВС РК Нуржан Муканов совершил рабочую проверку воинской части, которая расположена в Аягозском гарнизоне.
"Главной целью плановой проверки является готовность подразделений выполнять боевые задачи в любое время суток, а также оценка уровня подготовленности личного состава и их укомплектованность", – заявил Муканов.
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В ходе работы в воинской части была проведена проверка готовности личного состава к новому учебному году, а также боевой готовности, вооружения и военной техники.
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