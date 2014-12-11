Воины-зенитчики отработали задачи по уничтожению наземных целей (фото)

15:49, 11 декабря 2014
Армия
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На общевойсковом полигоне продолжается боевое слаживание зенитно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

фото прес-служба Міністерства оборони

На огневом городке противовоздушной обороны проходят тактико-специальные занятия по боевой стрельбе из зенитных установок ЗУ-23-2 подразделений гвардейского соединения.

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Личный состав совершил марш в определенный район и занял огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля КрАЗ. В ходе боевых стрельб воины-зенитчики отработали задачи по уничтожению наземных целей.

фото прес-служба Міністерства оборони
фото прес-служба Міністерства оборони

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