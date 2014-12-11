Воины-зенитчики отработали задачи по уничтожению наземных целей (фото)

На огневом городке противовоздушной обороны проходят тактико-специальные занятия по боевой стрельбе из зенитных установок ЗУ-23-2 подразделений гвардейского соединения.

Читайте такжеНа Черниговщине испытали отечественные беспилотники (фоторепортаж)

Личный состав совершил марш в определенный район и занял огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля КрАЗ. В ходе боевых стрельб воины-зенитчики отработали задачи по уничтожению наземных целей.