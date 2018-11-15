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Большинство британцев требуют нового референдума по Brexit - опрос

22:07, 15 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Согласно опросу телеканала Sky News, 54% респондентов хотят, чтобы был проведен второй референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Как отмечается, 32% опрошенных выступают против этого предложения, указано в результатах опроса.

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При этом только 14% респондентов поддерживают план премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit.

Ранее сообщалось, что Мэй ответила на вопрос о возможности повторного референдума по Brexit.

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Теги: #Британия#опрос#Brexit