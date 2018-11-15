В Швейцарии на аукционе продали редчайший розовый бриллиант (видео)

Драгоценный камень, который называется "Розовое наследство", является крупнейшим в истории аукционного дома "Кристис".

В Швейцарии на аукционе продали редкий розовый бриллиант.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Драгоценный камень, который называется "Розовое наследство", является крупнейшим в истории аукционного дома "Кристис". Его вес почти 19 карат.

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Камень классической огранки и чрезвычайной чистоты вставлен в платиновое кольцо. Покупатель, представитель известного ювелирного бренда, оплатил за бриллиант рекордные 50 миллионов долларов.

Ранее бренд Victoria's Secret представил бюстгальтер с кристаллами Swarovski.