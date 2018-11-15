Советница Трампа повздорила с его женой и лишилась должности

По данным СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел во время подготовки визита жены президента США в Африку.

Президент США Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель после того, как она повздорила с его женой Меланией Трамп.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мира Рикардель будет и впредь поддерживать президента, однако она покидает Белый дом, чтобы перейти к новой роли в администрации", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду, 14 ноября.

Сандерс сказала, что президент благодарен Рикардель за усердную службу. При этом она не уточнила, чем теперь будет заниматься помощница советника по национальной безопасности Джона Болтона.

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Днем ранее Мелания Трамп через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что, "по мнению канцелярии первой леди, Рикардель более не заслуживает чести работать в Белом доме".

По сообщениям американских СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел несколько недель тому назад из-за организационных вопросов, связанных с визитом Мелании в Африку - ее первым самостоятельным зарубежным вояжем. Ссора вспыхнула якобы из-за мест в самолете. СМИ отмечают, что у Рикардель были разногласия и с членами администрации США, в том числе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, однако решающим фактором в ее увольнении стал именно конфликт с Меланией.