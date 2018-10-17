Прическа прежде всего: Трамп не поделился с женой зонтом (видео)

Трампа раскритиковали за промокшую Меланию.

Видео: Twitter ABC

В сети раскритиковали президента США Дональда Трампа за не отличающееся галантностью поведение.

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На видео попал момент, как Трамп идет под дождем, прикрываясь зонтом, а его супруга Мелания следует рядом с непокрытой головой.

Президент США так хотел похвастаться журналистам, какое хорошее интервью дала на днях его жена, что он забыл, что она без зонта. В сети шутят, что Трамп боится испортить свою прическу.

Ранее в сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.