Прическа прежде всего: Трамп не поделился с женой зонтом (видео)
10:36, 17 октября 2018Курьёзы
1061 0
Трампа раскритиковали за промокшую Меланию.
Трамп не поделился с женой зонтом под дождем
Видео: Twitter ABC
В сети раскритиковали президента США Дональда Трампа за не отличающееся галантностью поведение.
Читайте также"Чтобы ботокс не поплыл": на закрытии ЧМ-2018 зонт достался только Путину (фото)
На видео попал момент, как Трамп идет под дождем, прикрываясь зонтом, а его супруга Мелания следует рядом с непокрытой головой.
Президент США так хотел похвастаться журналистам, какое хорошее интервью дала на днях его жена, что он забыл, что она без зонта. В сети шутят, что Трамп боится испортить свою прическу.
Ранее в сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter