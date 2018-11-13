Сын премьера Чехии заявил, что отец вывез его в оккупированный Крым из-за коррупционного скандала

Пока других подтверждений пребывания Андрея Бабиша-младшего в Крыму, кроме его заявления журналистам, нет.

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявляет, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом Бабиш-младший, который сейчас живет в Швейцарии, рассказал журналистам издания Seznam Zpravy, передает Европейская правда.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурирует в так называемом деле "Гнезда аиста", касающемся махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.

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35-летний сын чешского премьера рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работают на премьер-министра Чехии.

Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

"Я боюсь этого человека. Его жена - психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне в Украине: "Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть", - рассказал Бабиш-младший.

Сейчас других подтверждений пребывания Андрея Бабиша-младшего в Крыму, кроме его заявления журналистам, нет.

Противники чешского премьера на фоне появившейся в СМИ информации призывают инициировать вотум недоверия к чешскому правительству.