Умер Стэн Ли: что известно об "отце" супергероев Marvel (фото, видео)

Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 95 лет.

12 ноября фанатов Вселенной Marvel потрясла новость - на 96 году жизни скончался легендарный американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов Стэн Ли.

Кто такой Стэн Ли: биография создателя супергероев Marvel

Стэн Ли (настоящее имя Стэнли Мартин Либер) родился и вырос в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения. Из-за финансовых трудностей после "великой депрессии" Стэн с родителями и младшим братом Ларри были вынуждены перехать в однокомнатную квартиру в Бронксе.

Свой творческий путь молодой Стэн начинал с написания некрологов и пресс-релизов. Также занимался продажей подписок на газету New York Herald Tribune.

В 1942 в возрасте 20 лет Стэн Ли пошел в армию, где служил до 1945 года.

В сотрудничестве с несколькими художниками Ли создал таких персонажей комиксов как Халк, Железный Человек, Люди Икс, Человек-паук, Тор и многих других. Именно это прославило его на весь мир.

За свою жизнь Стэн Ли успел проявить себя и в качестве актера. Во многих фильмах, снятых по комиксам Marvel, он исполнил эпизодические роли.

Перед смертью Стэн Ли успел снять свое камео также для четвертой части "Мстителей" и фильма "Капитан Марвел", которые выйдут на экраны в следующем году.

В прошлом году скончалась жена художника, с которой он прожил в браке почти 70 лет.

На протяжении последнего года он и сам страдал от пневмонии и проблем со зрением. 12 ноября Стэн Ли умер в больнице в Лос-Анджелесе.

Реакция голливудских актеров на смерть Стэна Ли

За свою долгую жизнь Стэн Ли успел поработать с множеством голливудских звезд. Главные роли в фильмах киновселенной Marvel исполняли лучшие актеры Голливуда. Смерть "отца" супергероев Marvel стала для многих из них потрясением.

Зои Салдана, сыгравшая Гамору в фильме "Стражи Галактики" написала в своем Instagram: "Сегодня мы потеряли одного из величайших. Стэн Ли, ты был вдохновением и супергероем для всех нас".

"Спасибо за все, Стэн", - написал Раян Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул".

Актер Роберт Дауни-младший, для которого роль Железного Человека стала одной из самых значимых в карьере, написал: "Я обязан Вам всем. Покойтесь с миром, Стэн".

"Мы потеряли творческого гения. Стэн Ли был первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и помог экранизировать одного из его персонажей", - написал актер Хью Джекман, который исполнил роль Россомахи.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee#Wolverinepic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018

"Никогда больше не будет такого, как Стэн Ли. Десятилетиями он обеспечивал и молодым, и старым приключения, выход, комфорт, уверенность, вдохновение, силу, дружбу и радость", - написал "Капитан Америка" Крис Эванс.

Актриса Скарлет Йохансон, сыгравшая роль Черной Вдовы в фильме "Мстители" написала: "Сегодня я скорблю вместе с остальными фанатами Marvel. Легендарный Стэн Ли (ответственный за большую часть Вселенной Marvel) скончался в 95 лет. Он собрал так много людей вместе и оставил так много улыбок на лицах людей. Мы всегда будем помнить тебя, Стэн".

Сыгравший роль Тора, актер Крис Хемсворт опубликовал фото Стэна Ли в образе своего героя и написал: "Покойся с миром, мой друг. Спасибо за невероятные приключения, которые нам подарили твои истории. Моя любовь и поддержка друзьям и семье".

Вместе с актерами скорбят и тысячи фанатов Вселенной Marvel.

Сотни сообщений появились в фанатских пабликах в соцсетях. Ночью люди начали оставлять цветы и записки возле звезды Стэна Ли на Алее Славы в Лос-Анджелесе.