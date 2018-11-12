СМИ сообщили о смерти «отца» супергероев Marvel Стена Ли (видео)

Писатель "дал жизнь" множеству известнейших супергероев, включая Человека-Паука и Людей Икс.

Американский писатель, создатель множества персонажей комиксов Marvel Стен Ли скончался в возрасте 95 лет.

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Об этом сообщает таблоид TMZ, ссылаясь на дочь писателя. Отмечается, что утром в понедельник его госпитализировали в Лос-Анджелесе, он скончался в больнице.

Ли давно страдал от проблем со здоровьем. В частности – от пневмонии и проблем со зрением. Тем не менее, он продолжал появляться в новых фильмах с персонажами Marvel в небольших камео и время от времени принимал участие в публичных мероприятиях.

Стэн Ли (настоящее имя — Стэнли Мартин Либер) родился в 1922 году в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны служил в войсках связи.

Писатель прославивлся прежде всего как автор комиксов, один из создателей Человека-паука, Халка, Фантастической четвёрки и множества прочих культовых супергероев.

С начала семидесятых годов он был редактором издательства Marvel и в конце-концов стал важной иконой поп-культуры, регулярно появляясь на публичных мероприятиях и в эпизодических ролях в фильмах с персонажами издательства.