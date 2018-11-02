Премьер Чехии отказался поддерживать глобальный миграционный договор ООН

Премьер-министр предложит Чешской социал-демократической партии последовать примеру Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в договоре.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался против присоединения его страны к глобальному миграционному соглашению Организации Объединенных Наций.

"Мне не нравится этот пакт", - заявил он, выступая в нижней палате парламента страны в четверг, 1 ноября, передает dw.com.

Бабиш намерен предложить Чешской социал-демократической партии последовать примеру Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в договоре.

"Никому, кроме самой Чехии, нельзя решать, кто живет и работает в стране", - добавил он.

В сентябре председатель социал-демократов, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выступил в поддержку документа, инициированного ООН. "Этот пакт является лишь декларацией о намерениях", подчеркнул Гамачек.

Читайте такжеМеркель считает систему приема беженцев в Евросоюзе нежизнеспособной

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" планируется официально принять на конференции в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В их числе - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

США вышли из переговоров еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения пакта несовместимы с миграционной политикой президента Дональда Трампа.

В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан назвал планируемый договор "опасным для мира в Венгрии", поскольку он, по словам Орбана, поощряет к эмиграции миллионы людей.

Накануне о своем выходе сообщила Австрия. Федеральный канцлер Себастьян Курц объяснил этот шаг необходимостью защиты национального суверенитета.