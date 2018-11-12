Der Spiegel: Кремлю плевать на людей в оккупированных Донецке и Луганске

Путину нужны так называемые «республики» на украинской территории, чтобы шантажировать Киев.

Кто-то еще помнит Донецк? Европа, кажется, уже давно забыла это место. Война России против Украины длится уже даже дольше, чем кампания Адольфа Гитлера против СССР.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что почти каждый день на украинском Донбассе погибают солдаты и мирные жители. Но 11 ноября Донецк снова попал в новости. Потому что в этот день в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» прошли так называемые «выборы». ЕС и США не признают их и указывают на нарушение Минских соглашений. Киев называет такие голосования шуткой, потому что они даже близко не отражают мнение людей на оккупированных территориях. А Россия? Москва снова делает вид, будто не имеет никакого отношения к процессам в Донецке и Луганске.

Читайте такжеГолосовали за 18 секунд: СБУ рассказала об абсурдной арифметике оккупантов на псевдовыборах в ОРДЛО

Но так называемые «выборы» заслуживают внимания, потому что они стали не так провокацией, как следствием политической халатности. Ее точкой отсчета стало убийство главаря «ДНР» Александра Захарченко 31 августа. Москва, которая, очевидно, думает, что лучшая защита – это атака, сразу же обвинила в этом Киев. Но никаких имен «украинских диверсантов» или их покровителей так и не было названо. Захарченко, так же как и его коллега в оккупированном Луганске Игорь Плотницкий, должны были наладить жизнь на оккупированных украинских территориях. Но эти люди никогда не занимались выполнением этой задачи.

Они хозяйничали там, как им заблагорассудится и преступным путем укрепляли свою власть. Москва с этим мирилась, чтобы поддерживать утверждение о том, что якобы в Донецке и Луганске руководят местные «народные» представители. Но потом произошло убийство. Вероятно, даже люди Путина не верят в историю о вине Киева. Москва тихо проводит «зачистку» среди главарей в так называемых «республиках».

Читайте такжеВолкер: жителям ОРДЛО лучше жить в мирной Украине, чем в управляемом жуликами и бандитами полицейском государстве

О том, что преступники управляют оккупированными Донецком и Луганском, изданию сказал даже бывший сотрудник ГРУ Игорь Гиркин, который тоже принимал участие в войне против Украины. По его словам, Донбасс просто грабят. Никто и никогда не пытался там создать подобие «республик». А все резонансные убийства, по его словам, были лишь следствием преступных «разборок». Во всем Гиркин обвиняет Москву, которая «высосала все соки из сепаратистских республик, забрав оттуда важных специалистов в Россию и нанеся тем самым удар по местной экономике». Он подтвердил, что так называемые «республики» использовались лишь для давления на Киев.

«Вероятно, это именно так. Несмотря на пропаганду, Россия никогда не заботилась о населении оккупированных регионов. Экономика здесь в упадке, а если шахты где-то и работают, то шахтеры там получают меньше 200 евро зарплаты. Электричество и воду на захваченных территориях постоянно отключают, так же как и мобильную связь. Убийство Захарченко сыграло на руку Кремлю. Ведь теперь он напрямую задает тон в Донецке», - говорится в статье.