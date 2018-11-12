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В Кремле поздравили главарей "ЛДНР" с победой на псевдовыборах

14:23, 12 ноября 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Страна-агрессор Россия подтвердила поддержку кремлевских марионеток на псевдовыборах, направив "поздравление с победой" главарям подконтрольных ей террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом сообщает ТАСС. Помощник президента России Владислав Сурков "уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику". 

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

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Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

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Теги: #Донбасс#Россия#выборы