В Кремле поздравили главарей "ЛДНР" с победой на псевдовыборах

В Кремле прокомментировали незаконные выборы в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе.

Страна-агрессор Россия подтвердила поддержку кремлевских марионеток на псевдовыборах, направив "поздравление с победой" главарям подконтрольных ей террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом сообщает ТАСС. Помощник президента России Владислав Сурков "уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику".

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Читайте такжеВо время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами - разведка

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.