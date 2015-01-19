"Россия, руки прочь от Украины": На выходных Марши мира прошли еще в 15 странах

В выходные акции солидарности с Украиной состоялись по меньшей мере в 15 странах мира.

Об этом сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

В частности, как говорится в сообщении, вместе с Маршем мира в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Ривне, Кривом Роге акции в поддержку Украины прошли в столицах и в других крупных городах США, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Австрии, Греции, Японии, Аргентины, Португалии, Чехии, Польши и России.

Так, в Париже активисты исполняли гимн и скандировали по-французски «Донбасс – это Украина!». В Вене во время акции солидарности неравнодушные граждане собрали 712 евро и 500 грн, которые потратят на приобретение радиооборудования для украинских бойцов в зоне АТО.

Читайте такжеВ десятках городов Украины прошли марши солидарности против терроризма

Возле Белого дома в США активисты провели митинг, чтобы «привлечь внимание всего мира к терроризму и агрессии со стороны России на востоке Украины и потребовать принять более жесткие санкции против Российской Федерации».

В Лондоне возле посольства РФ собралось около 200 активистов, которые скандировали «Россия, руки прочь от Украины!» и «Путин – фашист!».

В Афинах также прошла акция солидарности с Украиной, во время которой было записано видеообращение детей. В частности, воспитанники украинской воскресной школы «Трембита» и афинской украинской факультативной школы при культурно-образовательном центре «Берегиня» на разных языках произносили «Я – Волноваха».

Как сообщал УНИАН. 18 января по всей Украине прошли акции под лозунгом “Я - Волноваха”, участники которых почтили память мирных жителей Донбасса, погибших 13 января в автобусе под Волновахой в результате обстрела пророссийских боевиков.