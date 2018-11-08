Мэр Варшавы запретила ежегодный марш националистов
Мэр Варшавы запретила марш националистов, который должен был пройти в городе 11 ноября.
В этот день в стране будут торжественно отмечать сотую годовщину обретения Польшей независимости, пишет Радио Свобода.
Мэр Ханна Гронкевич-Вальц объяснила такое решение риском вспышек насилия и разжигание ненависти и желанием сдержать «агрессивный национализм».
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Националисты уже заявили, что собираются провести митинг, несмотря на запрет.
Марш националистов в день независимости Польши организуется в Варшаве с 2010 года. Во время маршей регулярно звучали расистские и антисемитские лозунги, националистов также задерживали за хулиганство и порчу имущества.
Напомним, в прошлом году польская оппозиционная политическая партия "Новочесна" подала заявление в прокуратуру в отношении организаторов марша независимости в Варшаве. По мнению политиков, на марше пропагандировали фашизм и расизм.