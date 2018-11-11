Во Флориде пересчитают голоса на выборах в Сенат и губернатора

Во Флориде с минимальным отрывом лидируют представители республиканцев, Трамп заявляет что их победу пытаются украсть.

Власти американского штата Флорида приняли решение о машинном пересчете голосов, чтобы выявить победителя прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Сенат и губернатора. Об этом сообщает "112 Украина".

Читайте такжеНа выборах в штате Невада победил мертвый владелец борделей

Окончательные результаты голосования будут названы не позднее 15 ноября.

По последним данным, жители Флориды избрали в Сенат республиканца Рика Скотта, который занимал пост губернатора штата. Однако его соперник демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тысяч голосов, то есть разница между кандидатами составляет около 0,15%.

Не выявлен и победитель борьбы за губернаторское кресло. Республиканец Рон ДеСантис опережает демократа Эндрю Гиллума на 33,7 тысячи голосов, или 0,41 процента. Гиллум, который может стать первым афро-американским губернатором Флориды, инициировал пересчет голосов.

Пристальный интерес к Флориде вызвало заявление Скотта о том, что демократы могли организовать вброс в округах Броуард и Палм Бич. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Президент США Дональд Трамп мрачно пошутил, что в затягивании подсчета голосов во Флориде виновата Россия. И пообещал в Twitter внимательно следить за ходом пересчета.

Аналогичная ситуация складывается и на губернаторских выборах в штате Джорджия. Там тоже лидирует кандидат от Республиканской партии Брайан Кемп, однако демократы пытаются это оспорить.