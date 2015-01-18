В Чехии ужесточат уголовную ответственность за связь с террористическими организациями - СМИ

Как сказал в воскресенье журналистам премьер-министр страны Богуслав Соботка, проекты документов разрабатываются правительством республики, и в ближайшее время они поступят на утверждение парламента, сообщает ТАСС.

”Наказывать, главным образом, следует за то, если кто-то отправится в определенные страны и там пройдет курс подготовки в лагерях экстремистов или примет непосредственное участие в подготовке и проведении терактов”, - отметил премьер. Он выразил уверенность, что законодательный орган республики поддержит инициативу правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия воюет против Украины, это не гражданская война – бывший глава МИД Чехии

Соботка также сообщил о значительном увеличении бюджетного финансирования чешских спецслужб. По его словам, в ближайшие годы они дополнительно получат ”сотни миллионов крон (один доллара США равен примерно 23,8 кроны - УНИАН)”. Ныне их бюджет составляет 1,2 млрд крон (около 50 млн долл.).

Чешский премьер высказался за совершенствование иммиграционной политики своей страны в связи с резким возрастанием угрозы терактов в Европе. ”Нам следует стремиться принимать иммигрантов из стран, народы которых нам близки по языку и культуре,” - сказал Соботка.