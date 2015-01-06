Россия воюет против Украины, это не гражданская война – бывший глава МИД Чехии

Об этом в понедельник, 5 января, заявил бывший министр иностранных дел Чехии, лидер правой политической партий «ТОР 09» Карел Шварценберг, комментируя высказывание чешского президента Милоша Земана, что в Украине идет «гражданская война», передает Радио Свобода.

По словам Шварценберга, сначала, когда вооруженные люди начали захватывать восточноукраинские города, «это был вооруженный путч, который поддержала Россия в августе прошлого года, это открытая война и ничего другого».

Карел Шварценбер сравнил ситуацию в Украине с событиями в Австрии.

«Когда австрийцы перед Второй мировой войной преимущественно думали, что они являются немцами, то после того, как их захватил Гитлер, пришли к убеждению, что они самостоятельные австрийцы. То же самое случилось теперь в Украине. Путин кесаревым сечением создал подлинно национальную украинскую державу», - подчеркнул Шварценберг.

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С критикой выступления Милоша Земана в воскресной программе пражского радио Frekvence 1 выступил также чешский политолог Александр Митрофанов.

Он назвал неправдивой информацию Милоша Земана о лозунгах, с которыми выступили участники факельного шествия в Украине в честь 106-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

«Во время марша в Киеве, о котором упоминает Земан, было лишь лозунг «Смерть врагам», а вовсе не полякам и евреям, а это уже пахнет скандалом», - отметил чешский политолог.