Задержанный экс-полковник вооруженных сил Австрии признался, что работал на ГРУ РФ

По данным издания, человек, совершая неприметную деятельность на одной из руководящих должностей в австрийской армии, каждые две недели контактировал со своим российским связным "Юрием".

Задержанный полковник австрийской армии, который с 1990-х годов работал на российскую военную разведку ГРУ, признался в шпионской деятельности против Австрии в пользу России.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Die Presse.

За 70-летним шпионом из Зальцбурга следили после того, как австрийская сторона несколько недель назад получила информацию от иностранной спецслужбы. После того как задержанному предоставили доказательства его шпионской деятельности, он во всем признался: "Он полностью признал свою вину и соглашается со всем".

"Изъятые документы свидетельствуют, что полковник пытался еще в 2006 году оставить шпионскую деятельность - но русская служба этого не позволила", - говорится в материале Kronen Zeitung.

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По данным издания, мужчина, осуществляя неприметную деятельность на одной из руководящих должностей в австрийской армии, каждые две недели контактировал со своим российским связным "Юрием". Задания он получал через радиоприемник, для передачи своих донесений использовал письма с тайнописью, а также передавал информацию русским непосредственно с помощью спутниковой связи.

Эти сведения касались воздушных сил Австрии, артиллерийских систем и брифингов. Незадолго до своего провала шпион сообщал о миграционной ситуации в Австрии, а также составил подробную оценку личностей ряда высокопоставленных офицеров австрийской армии. За свою деятельность он получил от русских 300 тыс. евро.

Отмечается, что в Москве узнали о возможном разоблачении их агента, после чего дали ему указание уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Впрочем, шпион уже находился под наблюдением и ему не удалось этого сделать. У него конфисковали, кроме предоставленных россиянами средств связи, ноутбуки, исследование содержания которых продолжается.

Как сообщалось, бывшего полковника вооруженных сил Австрии 9 октября задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.