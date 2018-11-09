Британский художник создает движущиеся гипнотические скульптуры (видео)

Оптическим иллюзиям Иван Блэк посвятил почти 20 лет.

Современный британский скульптор Иван Блэк создает движущиеся произведения искусства. Это – интерактивные кинетические скульптуры.

Чтобы реализовать свои идеи, скульптор освоил инженерное дело, физику и искусство. Автор создает трехмерные объекты, сочетая различные геометрические фигуры.

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Идеи скульптор черпает из природных форм: спирали ДНК, движения небесных тел, звуковых волн. Художник называет свои работы "гипнотическими художественными игрушками".

Скульптуры Ивана Блэка можно увидеть на многочисленных выставках по всему миру. Также его работы украшают парки, входы в выставочные центры и офисы.