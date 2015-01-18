Бразилия и Нидерланды отозвали своих послов из Индонезии после казни их граждан

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 18 января, вскоре после полуночи, были расстреляны один местный житель и пять граждан других стран — Нигерии, Малави, Вьетнама, Нидерландов и Бразилии. Все они были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это первая смертная казнь при президенте Джоко Видодо.

Бразилия заявила, что отзывает своего посла в Джакарте «для проведения консультаций». «Применение смертной казни, которую мировое общество все более и более осуждает, серьезно повлияет на отношения между нашими странами», — подчеркнули в президентской канцелярии.

Марку Арчир Кардозу Морейра в 2003 году был задержан в аэропорту Джакарты при попытке ввезти 13,4 килограмма кокаина, спрятанного в трубках каркаса дельтаплана.

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Власти Нидерландов, бывшей метрополии, также отозвали посла из Индонезии. Выступив с осуждением казни своего гражданина Анг Кьем Соэя, министр иностранных дел Берт Кендерс заявил: «Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое представляет собой недопустимое отрицание достоинства и неприкосновенности человека».

Президент Индонезии занял жесткую позицию в отношении лиц, совершивших наркопреступления. В прошлом месяце он отказал шестерым осужденным в помиловании и утвердил исполнение приговора. В этой стране в 2013 году казни возобновились после пятилетнего перерыва.