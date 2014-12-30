Индонезия попросила США о помощи в поисках самолета

Госдепартамент США не уточнил, о какой именно помощи идет речь, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее глава индонезийской поисково-спасательной службы предположил, что самолет или его обломки находятся на дне моря. Однако до сих пор никаких достоверных следов самолета обнаружить не удалось.

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Самолет исчез с радаров наземных служб в 6 часов 24 минуты утра по местному времени в воскресенье, через 42 минуты после вылета из аэропорта города Сурабая.

На борту лайнера, направлявшегося в Сингапур, находились 162 человека. Предположительно, самолет мог упасть в Яванское море, над которым он пролетал, когда связь с экипажем была потеряна.