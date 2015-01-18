Тираж последнего номера Charlie Hebdo достиг семи миллионов экземпляров
00:58, 18 января 2015Мир
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Тираж последнего номера французского журнала Charlie Hebdo достиг семи миллионов экземпляров, передает радиостанция RFI.
REUTERS
Ранее сообщалось, что тираж увеличат до пяти миллионов. Рекомендуемая цена на издание составляет три евро, но на интернет-аукционах из-за повышенного спроса его стали продавать за 300–400 евро.
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Источник RFI, близкий к журналу, назвал повышение тиража «историческим моментом», сообщает Дождь.
В четверг и пятницу было продано около двух миллионов копий.
Ранее стало известно, что экземпляры очередного номера журнала Charlie Hebdo во Франции, Великобритании и Германии, поступив в продажу, были раскуплены за считанные минуты.
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