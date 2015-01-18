Тираж последнего номера Charlie Hebdo достиг семи миллионов экземпляров

Ранее сообщалось, что тираж увеличат до пяти миллионов. Рекомендуемая цена на издание составляет три евро, но на интернет-аукционах из-за повышенного спроса его стали продавать за 300–400 евро.

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Источник RFI, близкий к журналу, назвал повышение тиража «историческим моментом», сообщает Дождь.

В четверг и пятницу было продано около двух миллионов копий.

Ранее стало известно, что экземпляры очередного номера журнала Charlie Hebdo во Франции, Великобритании и Германии, поступив в продажу, были раскуплены за считанные минуты.