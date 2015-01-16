В воскресенье в Москве пройдет акция “Мы все Волноваха"
18 января в 15.30 в Москве на Тверской улице состоится акция “Мы все Волноваха”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде Украины во время совместного с депутатами брифинга сообщила российская оппозиционерка, соорганизатор “Марша несогласных” в Москве Ольга Курносова.
Она призвала поддержать эту акцию.
Читайте такжеВ Париже пройдет акция в память погибших под Волновахой“Фашистская хунта, которая окопалась в Кремле, несет смерть и разрушение не только Украине, но и России также”, - сказала Курносова.
Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой Донецкой области погибли 12 и получили ранений 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.
15 января в Украине был объявлен Днем траура по погибшим.
В социальных сетях украинские пользователи начали акцию «Я - Волноваха».