В воскресенье в Москве пройдет акция “Мы все Волноваха"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде Украины во время совместного с депутатами брифинга сообщила российская оппозиционерка, соорганизатор “Марша несогласных” в Москве Ольга Курносова.

Она призвала поддержать эту акцию.

Читайте такжеВ Париже пройдет акция в память погибших под Волновахой“Фашистская хунта, которая окопалась в Кремле, несет смерть и разрушение не только Украине, но и России также”, - сказала Курносова.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой Донецкой области погибли 12 и получили ранений 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.

15 января в Украине был объявлен Днем траура по погибшим.

В социальных сетях украинские пользователи начали акцию «Я - Волноваха».