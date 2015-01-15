Сегодня в Украине День траура по погибшим от рук террористов

Об этом он сообщил во время рабочей встречи с председателями областных государственных администраций.

"Я принял решение объявить 15 января Днем траура по всем, кто погиб от рук террористов, и в первую очередь по 12 мирным жителям, которые погибли на блокпосту под Волновахой", - сказал Поррошенко.

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По его словам, весь мир выражает Украине соболезнования по этому поводу.

"Была принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН, готовится по этому поводу решение Европарламента. Только что у меня завершилась трехсторонняя конференция с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Они выразили самые глубокие и самые искренние соболезнования семьям погибших и поддержку украинскому народу в его принципиальной и очень важной борьбе с террором", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.